Tischtennis In Glehn gelingt die Titelverteidigung

Insgesamt waren in den sieben verschiedenen Spielklassen des Neujahrsturniers 315 Teilnehmer am Start, die größtenteils aus Nordrhein-Westfalen kamen. In 2024 haben sich die Ausrichter zugunsten eines reibungsloseren Turnierablaufs dafür entschieden, auf die Doppelkonkurrenz in allen Turnierklassen zu verzichten. Außerdem wurden keine Jugendklassen mehr angeboten und dafür eine weitere Erwachsenenklasse eingeführt.

In den unteren Spielklassen gab es auch einige Erfolge für die Spieler aus dem Rhein-Kreis. So gewann Chrysostomos Makedas vom TTC BW Grevenbroich die C-Klasse (bis 1600 Punkte). In der E-Klasse (bis 1350) wurde Hakan Oral (BV Weckhoven) Dritter. Ludwig Mertens vom TTC BR Frimmersdorf-Neurath spielte sich in der F-Konkurrenz (bis 1200 Punkte) auf den dritten Platz.