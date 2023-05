Leichtathletik Positive Zeichen in Richtung Team-DM gesetzt

Aus Dormagener Sicht stach in der U20 unter anderem Isabell Güsgen heraus, die in 14,91 Sekunden die Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock (21. bis 23. Juli) knackte. Emely Schechtel schrammte in derselben Disziplin mit 15,23 Sekunden nur um drei Hundertstel an der erforderlichen Qualifikationsleistung vorbei. Zudem legte Anna Olschowsky sehr gute 400 Meter in 59,80 Sekunden hin und blieb 0,8 Sekunden über der DM-Norm. Die 4x100-Meter-Staffel (49,28 Sekunden) sicherte sich bereits frühzeitig in der Freiluftsaison ihr DM-Ticket. Und Maxima Majer lief mit der Zeit von 2:21,19 Minuten ein starkes Rennen über die 800 Meter.