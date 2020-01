Volleyball : Trainer ist sauer auf seine Truppe

Dormagen Dieter van Oost ist mit der Einstellung seiner Mannschaft unzufrieden.

(HSp) Angefressen war Dieter van Oost in der vergangenen Woche schon vor der Partie seiner Oberliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer Dormagen. „Ich war drauf und dran zu fahren“, gab der Coach damals zu Protokoll. Und diese Drohung hat auch für die kommenden Spiele bestand, wie van Oost versichert, der sich über Unpünktlichkeit und die fehlende Einstellung zu den Spielen seiner Schützlinge ärgert. Die Flinte ins Korn werfen will der erfahrene Trainer aber nicht: „Es ist mein Job, dafür Sorge zu tragen, dass sich das ändert“. Die Auswärtspartie am Sonntag bei Schlusslicht Dürener TV, gespielt wird ab 16 Uhr, wäre auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, damit anzufangen, denn sie ist schon „sowas wie ein Entscheidungsspiel für uns“, sagt van Oost.