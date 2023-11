Fußball-Kreisliga A Sportfreunde Vorst haben sogar die Spitze im Visier

FC Delhoven (5.) – SF Vorst (4.). Der Aufsteiger aus Vorst hat einen Lauf. In den ersten fünf Ligaspielen kassierten die Sportfreunde vier Niederlagen. Daraufhin folgte mit sieben Siegen in Serie und einem Unentschieden am vergangenen Spieltag der Durchmarsch in das obere Tabellenviertel. Für Delhoven geht die Entwicklung nach zuletzt drei Liganiederlagen in Folge in die andere Richtung, die Stimmung im Team ist aber weiterhin gut. „Wir wollen zu unserer alten Heimstärke wiederfinden. Trotz der 2:7-Blamage gegen Zons haben wir keine Angst und wollen die Punkte zu Hause halten“, sagt Delhoven-Trainer Carsten Müller. Der Coach muss jedoch auf fünf Stammspieler verzichten. „Es wird schwer, die Ausfälle zu kompensieren, trotzdem haben wir eine gute Mannschaft die topfit an die Herausforderung rangehen wird“, so Müller.