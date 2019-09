Fußball : SCK ist auch auf Asche erfolgreich

Kapellen Im Topspiel der Fußball-Landesliga gewinnt Kapellen in Scherpenberg mit 1:0.

Hat Fußball-Landesligist SC Kapellen jetzt den richtigen Dreh raus? Auch wenn es eng war, mit dem 1:0-Erfolg (Halbzeit 0:0) im Spitzenspiel beim ehemaligen Tabellenführer SV Scherpenberg feierten die Jungs von Trainer Oliver Seibert einschließlich Niederrheinpokal schon den fünften Sieg in Folge – und brachten sich so ganz nebenbei in prächtige Stimmung für die Geburtstagsparty ihres Teamkollegen Maik Ferber (23) am Abend.