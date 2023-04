Sportforum Kaarst-Büttgen Im Radsportdorf werden Weltmeister gemacht

So konnte der für die Bereiche Betrieb und Personal zuständige Manager Hermann Schiffer erst in der vergangenen Woche das auch bei der Tour de France aktive World-Tour-Team Bora hansgrohe mit Sportdirektor Rolf Aldag sowie den Profis Jai Hindley, im Vorjahr Gesamtsieger beim Giro d‘Italia, Bob Jungels, 2022 Luxemburgischer Meister im Einzelzeitfahren, und Patrick Gamper, Österreichischer Vize-Meister der Elite im Zeitfahren 2020, auf der Bahn in Büttgen begrüßen. Unmittelbar vor der 57. Auflage des Amstel Gold Race am Wochenende über 252 Kilometer zwischen Maastricht und Berg en Terblijt standen in Zusammenarbeit mit dem Material-Sponsor „Specialized“ unter anderem Aerodynamiktests auf dem umfangreichen Tagesprogramm. Im Anschluss ging es für das deutsche Radsportteam mit Sitz in Raubling/Oberbayern direkt weiter in die Ardennen. Dort versuchte Hindley zusammen mit acht anderen Fahrern die von einer starken Gruppe um Tadej Pogacar (Tour-de-France-Sieger 2020 und 2021) gerissene Lücke zu schließen. Ohne Erfolg. Der Australier belegte schließlich Platz zwölf, Gamper stieg aus.