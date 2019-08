Fußball : Das Beste, was der Kreisfußball zu bieten hat

Voller Einsatz: Stürmer Yannick Joosten (r.) kehrt im Trikot des SC Kapellen nach Holzheim zurück. Foto: Georg Salzburg(salz)

Rhein-Kreis Im einzigen Lokalduell der Landesliga empfängt die Holzheimer SG am Donnerstag den SC Kapellen. Die Rollen sind klar verteilt.

Die Rollen im Derby sind klar verteilt: Hier der SC Kapellen, der in der vergangenen Saison nicht nur alle drei Duelle dominiert hatte – 6:1 und 4:0 in der Liga, 5:2 im Viertelfinale des Kreispokals –, sondern auch in diesem Jahr als heißer Aufstiegskandidat gehandelt wird. Dort die Holzheimer SG, die im Vorjahr als Neuling bis zum Schluss um den Klassenverbleib bangen musste und aktuell seit drei Spielen auf einen Sieg wartet.

Trotzdem hakt der Sportliche Leiter Jörg Ferber das für Donnerstagabend (20 Uhr) an der Reuschenberger Straße angesetzte Match nicht von von vornherein als gewonnen ab. „Lokalderbys sind immer komisch, die sind wie Kreispokalspiele. Dafür, dass wir letzte Saison dreimal gewonnen haben, können wir uns nichts kaufen.“ Und mit Blick auf die engen Verflechtungen zwischen den beiden besten Teams im Kreis 5 fügt er schmunzelnd an: „Am Wochenende ist Schützenfest in Neuss, da will keiner mit einer Niederlage auftauchen.“ Das muntere Wechselspiel zwischen den Rivalen, deren Anlagen keine fünf Kilometer auseinanderliegen hatte auch vor der laufenden Saison seine Fortsetzung gefunden: Yannick Joosten und Nico Bayer schlüpften ins schwarz-gelbe Trikot, das seit Sommer 2018 schon Daniel Ferber trägt. Dafür kickten die Holzheimer Maurice Girke, Oliver Esser, Andre Filipe Pinho Ferreira, Joel Trotzki, Tobias Schriddels, Leon Borkowski und Tom Nilgen in Laufe ihrer Karriere alle mal in Kapellen.

Info Sieg als Geschenk für den Sportlichen Leiter Motivation I Am Samstag wird Jörg Ferber 51 Jahre alt. Um das zu feiern, hat der Sportliche Leiter des SC Kapellen die Mannschaft für Freitag zu sich nach Hause eingeladen. „Und am Abend nach dem Spiel als Verlierer in meinen Geburtstag reinzufeiern, darauf hat keiner Bock“, ist er überzeugt. Motivation II Im Vorjahr hatten die SCK-Kicker Jörg Ferber einen 3:1-Derbysieg beim VfL Jüchen/Garzweiler geschenkt.

Dass die HSG nach drei Partien erst einen Punkt auf dem Konto hat, spielt für Jörg Ferber darum gar keine Rolle: „Keine Frage, nach den Abgängen braucht Holzheim noch etwas Zeit. Aber in Alexander Nuss, Steven Dyla und Dennis Brune, den wir auch mal zu uns holen wollten, habe die gute Jungs verpflichtet. Wenn bei denen erstmal wieder alle da sind, haben die so viel Qualität im Kader, dass ich mir um Holzheim keine Sorgen mache.“

Obwohl sein Team am Sonntag mit dem 3:1-Erfolg über Sonsbeck die richtige Reaktion auf die schlimme 0:6-Niederlage beim 1. FC Mönchengladbach vier Tage zuvor gezeigt hatte, ist auch im Erftstadion nicht alles eitel Sonnenschein. Zu den Langzeitverletzten David Dygacz, Simon Kuschel und Marcel Kalski gesellen sich nun auch noch Christos Pappas und Dennis Schreuers. Sie fallen gegen Holzheim definitiv aus, Alexander Hauptmann und Manu Ioannidis sind ebenfalls angeschlagen. Für Ferber Gelegenheit, ein Missverständnis auszuräumen: „Klar, wir haben eine gute Mannschaft und beschweren uns auch nicht, wenn Spieler ausfallen. Aber wir sind kein Krösus-Verein. Die Leute, die wir geholt haben, wohnen fast alle im Rhein-Kreis Neuss und sind zu uns gekommen, weil es etwas Besonderes ist, für den SC Kapellen zu spielen – und nicht, weil wir so viel zahlen. Das können wir nämlich gar nicht.“ Und trotz der gehobenen Qualität der neuen Kräfte sei der Erfolg kein Selbstläufer, stellt er klar: „Auf uns wartet noch viel Arbeit. Wir sind noch nicht am Ende, denn wir wollen unser Publikum nicht nur mit erfolgreichem, sondern auch mit schönen Fußball unterhalten.“

Mit dem in solchen Fällen üblichen Spruch: „Wir haben keine Chance, aber die wollen wir nutzen“, kann Guido van Schewick so gar nichts anfangen. Dem Coach der nach drei Partien noch sieglosen Holzheimer SG ist natürlich klar, „dass schon viel zusammenkommen muss, damit wir Kapellen schlagen. Aber wenn wir gut im Kollektiv arbeiten und endlich mal unsere erste Torchance direkt nutzen, geht vielleicht was.“

Allerdings ist die personelle Lage der Gastgeber alles andere als rosig: Kapitän „Calli“ Schneider und Marcus Buchen haben in dieser Saison noch keinen Einsatz gehabt, dazu kommt nun im so schussgewaltigen Tom Nilgen ein weiterer Schlüsselspieler. „Das tut weh“, gibt van Schewick zu, geht jedoch umgehend zur Tagesordnung über. „Danach fragt keiner. Fakt ist: Wir werden auch am Donnerstag wieder eine richtig gute Mannschaft auf den Platz schicken.“

Trotz des schwierigen Saisonstarts mit Niederlagen gegen Rhede (0:4) und Meerbusch II (2:3) sowie dem 0:0 am vergangenen Wochenende in Lintfort klingeln auf der Johann-Dahmen-Sportanlage noch nicht die Alarmglocken, schließlich stimmt die Form, agierte die HSG in allen drei Spielen mindestens auf Augenhöhe. Nur die Sache mit der Torflaute schlägt dem in Holzheim für den sportlichen Erfolg unmittelbar zuständigen Trio zunehmend aufs Gemüt. Das vervollständigen seit dieser Saison an der Seite von Chefcoach Guido van Schewick zwei langjährige Säulen der Erstvertretung: Thomas Radoniklis (34) kümmert sich als Co-Trainer um die Fitness des kickenden Personals, ins Ressort des einstigen Edeltechnikers Stefan Schellenberg (32) fallen die Bereiche Spielformationen und Technik. „Mit diesem Trio wollen wir den Klassenverbleib erreichen“, sagt der Sportliche Leiter Ingo Zimmermann.

Bei diesem Unterfangen kommt dem Gastspiel des SCK in Holzheim freilich keine überragende Bedeutung zu. „Die Saison ist noch lang, es wird nichts entschieden“, stellt van Schewick vorsorglich fest, möchte diese Aussage indes nicht als Freibrief für eine schlechte Vorstellung gewertet wissen: „Wir wollen auch gegen Kapellen was mitnehmen, denn wir müssen schauen, dass wir in der Tabelle den Anschluss ans Mittelfeld nicht abreißen lassen.“

Der Respekt vor dem Lokalrivalen, der vor einigen Jahren noch Lichtjahre voraus schien, ist jedoch riesig. „Kapellen ist das Maß der Dinge im Rhein-Kreis. Der Verein, seit Jahren für seine gute Arbeit bekannt, will aufsteigen – und er hat auch die Mannschaft dafür. In der vergangenen Saison waren wir absolut chancenlos, das muss man fairerweise anerkennen.“

Mit diesem Trainertrio will die Holzheimer SG den Klassenverbleib schaffen: (v.l.) Thomas Rodoniklis, Guido van Schewick und Stefan Schellenberg. Foto: HSG