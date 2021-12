Handball : Im letzten Spiel des Jahres hat der TVK Dinslaken zu Gast

Kehrt mit Dinslaken in die Waldsporthalle zurück: Kreisläufer Dennis Backhaus spielte von 2015 bis 2017 für den TVK. Foto: Jochen Emde/Funke Foto Services Foto: Jochen Emde/Funke Foto Services

Korschenbroich Aufgrund der neuen Corona-Verordnung des Landes NRW kann der TVK in seinen Heimspielen lediglich 350 Zuschauer in der Waldsporthalle begrüßen.

Nach dem packenden Derby gegen den Neusser HV steht für den TV Korschenbroich wieder der Alltag in der Handball-Regionalliga auf dem Programm, wenn er am Samstagabend (19.30 Uhr) den MTV Dinslaken in der Waldsporthalle empfängt.

Gegen den Tabellenelften sind die Schützlinge von Trainer Dirk Wolf eindeutig der Favorit. Dennoch werden sie die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Erstens möchte sich die Mannschaft mit einem Erfolgserlebnis von den eigenen Fans aus diesem Jahr verabschieden, zweitens ist es das Bestreben des TVK, weiterhin ein Teil der Spitzengruppe zu bleiben und drittens haben die Gäste gerade erst einmal sechs Punkte auf der Habenseite verbuchen können, benötigen also jeden Zähler, um nicht noch tiefer in den Abstiegssog zu geraten. „Natürlich ist Dinslaken nicht interaktiv oder Aldekerk, gegen die es selbstverständlich kein Motivationsproblem gibt, denn gegen Spitzenmannschaften möchte natürlich jeder gewinnen“, betont Wolf. „Allerdings ist die Liga in diesem Jahr auch zu stark, um irgendeinen Gegner nicht ernst zu nehmen. Also müssen wir wie gewohnt unsere Leistung abrufen, was aber sicherlich kein Problem sein wird, denn gerade zu Hause haben wir in den letzten Jahren sehr häufig Top-Leistungen abgerufen.“

Es ist schon ein wenig verwunderlich, dass der MTV in dieser Spielzeit noch nicht mehr hat erreichen können. In diesem Team sind schließlich noch einige Spieler aktiv, die vor zwei Jahren um den Aufstieg in die Dritte Liga kämpften und mit dem MTV nur knapp scheiterten. Trainingstechnisch ging es beim TVK in dieser Woche darum, die Automatismen in Abwehr und Angriff nochmals zu verinnerlichen und darüber hinaus rückte die Abwehrarbeit vermehrt in den Fokus, denn der Auftritt in der zweiten Halbzeit gegen Neuss hatte Wolf überhaupt nicht gefallen. Personell kann der Coach wohl auf fast die komplette Mannschaft zurückgreifen – mit Ausnahme von Kapitän und Linksaußen David Biskamp, der bekanntlich noch länger fehlen wird.