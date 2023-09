Handball-Regionalliga Im Kreisderby sind die Rollen klar verteilt

Das alleinige Ziel der Hausherren nach dem Aufstieg ist der Klassenverbleib, dagegen peilen die Gäste den Aufstieg in die Dritte Liga an und gelten allerorts auch als der große Meisterschaftsfavorit. Bayer ist mit einer 29:35-Niederlage in Remscheid in die Saison gestartet und muss sich zunächst einmal stabilisieren. Es mangelte noch in einigen Bereichen, verständlich nach der kurzen Vorbereitungszeit. „Wir werden versuchen, auf welche Art auch immer zu bestehen“, verspricht der Dormagener Trainer Martin Berger. „Die Voraussetzungen dafür sind, generell kompakter zu stehen und auch das Zusammenspiel in beiden Mannschaftsteilen muss verbessert werden. Da ist eine Minimierung der eigenen Fehler schon fast selbstverständlich.“ Das wird jedoch keine leichte Aufgabe, denn auf einen Teil seines Spielerpools muss er defintiv verzichten. Die U19 nimmt von Freitag bis Sonntag am Sparkassen-Cup in Berlin teil. Berger selber ist auch mit von der Partie, wird sich jedoch am Samstagabend mit dem Auto wieder auf den Heimweg machen. Daher wird Bayer mit einem anderen Kader an die Aufgabe herangehen, als am vergangenen Wochenende. „Das ist jedoch kein Problem“, so Berger. „Wir werden wohl kaum zwei Spiele in Folge haben, die wir mit einem identischen Kader bestreiten werden. Gegen Korschenbroich sehe ich uns in der Rolle des Außenseiters. Der TVK hat seine erste Aufgabe gut gemeistert und das, so hört man, gegen eine starke Refrather Mannschaft.“