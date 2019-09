Skaterhockey : Im Finale geht es für die Eagles um den ersten Platz

Kaarst Bei den Commanders Velbert muss für die Adler im letzten Match ein Sieg her.

(sit) Für die Play-offs sind die Crash Eagles bereits seit Wochen qualifiziert, doch die Kaarster haben mehr im Sinn. In die K.o-Runde der besten Acht will der Deutsche Meister als Tabellenerster gehen, hätte dann bis ins Finale Heimrecht in den entscheidenden dritten Spielen. Dazu müsste am Samstag im EMKA-Sportzentrum (Anpfiff 19 Uhr) am letzten Spieltag der Skaterhockey-Bundesliga ein Sieg bei den Commanders Velbert her. Der sollte dicke reichen. Zwar könnte der punktgleiche Europacupsieger SHC Rockets Essen die Adler noch abfangen, müsste dazu in der Partie bei den Düsseldorf Rams aber 21 Tore aufholen.