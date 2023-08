2. Handball-Bundesliga Im ersten Spiel mit Dormagen gleich gegen den Ex-Klub

Es ist nicht erklärbar, doch im Sport gibt es oftmals Begebenheiten, die müssen einfach so kommen. Wie etwa vergangenes Jahr im Fußball, als der FC Bayern München seinen Topstürmer Robert Lewandowski an den FC Barcelona verlor und die Münchner dann für die Vorrunde der Champions League eben diesen FC Barcelona zugelost bekamen. Ganz ähnlich wie dem polnischen Ausnahmekönner ergeht es nun dem Profi-Handballer Peter Strosack, der sich entschloss, innerhalb der 2. Bundesliga vom TuS N-Lübbecke zum TSV Bayer Dormagen zu wechseln. Und wie sollte es anders sein? Die Spielplanmacher schicken die Nettelstedter am ersten Spieltag nach Dormagen, sie sind am Freitag (20.30 Uhr) zum Saisonauftakt im TSV-Bayer-Sportcenter zu Gast.