Handball-Regionalliga Im Duell der Aufsteiger erreicht Dormagen ein Unentschieden

Die ersten zehn Minuten gehörten den Hausherren, ebenso wie die letzten zehn Minuten des Spiels, doch der größere Mittelteil ging an die Borussia. In einer sehr schnellen Begegnung waren es insbesondere die beiden Außenspieler Kaj Kriescher und Luis Pauli, die sich als sehr treffsicher erwiesen. Ihre Mannschaftskameraden hatten jedoch ihre liebe Mühe und Not mit der sehr kompakten Abwehr der Mönchengladbacher. „Mit ihrer Defensive hatten wir doch größere Schwierigkeiten“, betonte Berger. Da konnten die Gastgeber nicht mithalten, denn Abstimmungsprobleme in der eigenen Abwehr sorgten dafür, dass sie über weite Strecken einem Rückstand hinterherlaufen mussten.