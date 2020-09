Handball : Dormagener Handballer planen im Sportcenter mit 958 Zuschauern

Dormagen Seit in der vorigen Woche die neueste Corona-Schutzverordnung des Landes veröffentlicht wurde, ist klar, dass der Zweitligist aus Dormagen künftig mehr als 300 Zuschauer zu seinen Heimspielen einlassen darf.

Die in der vergangenen Woche veröffentlichte, neueste Fassung der Corona-Schutzverordnung macht’s möglich: Die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen können die am 2. Oktober mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Dessau-Rosslauer HV beginnende Saison mit mehr als den lange Zeit befürchteten maximal 300 Zuschauern planen. Nach Gesprächen mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss Ende vergangener Woche können 958 Sitzplätze pro Meisterschaftsspiel im TSV-Bayer-Sportcenter (Fassungsvermögen 3000 Zuschauer) angeboten werden.

Ein Plus des TSV-Bayer-Sportcenters ist, dass es über eine Zuluft von insgesamt 50.000 Kubikmetern pro Stunde verfügt. Im Tribünenbereich beträgt die Zu- und Abluft 1300 Kubikmeter pro Stunde und entweicht unmittelbar nach oben. Neben der maximalen Zuschauerzahl von 958 sieht das Hygienekonzept des TSV auch noch vor, dass künftig beim Besuch von Heimspielen nur der zugewiesene Sitzplatz benutzt werden darf, was entscheidend für eine etwaige Nachverfolgung ist. Deshalb gibt es personalisierte Tickets, die nur im Vorfeld online erstanden werden können. Ausnahmen sind in begründeten Fällen nur in Absprache mit dem Ordnungsdienst möglich.