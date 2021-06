Ehrensache : Seit 45 Jahren im Einsatz für den SV Rosellen

Neuss Uschi Völker, 2000 mit dem Qualitätssiegel „Pluspunkt Gesundheit“ des deutschen Turnerbundes ausgezeichnet, und Werner Wieneck engagieren sich ehrenamtlich bei dem Sportverein im Neusser Süden.

Werner Wieneck war 1975 mit seiner Familie nach Neuss gekommen und suchte einen Turnverein: „Meine Frau Karin und ich kamen vom Turnen und wir wollten unseren Kindern und anderen Jugendlichen, ermöglichen, diesen Sport auszuüben.“ Mit Gruppen für Kinderturnen ging es also damals los. Von 1976 bis 1993 war er Abteilungsleiter für den Bereich Turnen und von 1989 bis 1993 Kassenwart des Gesamtvereins. Daneben war er vom ersten Tag der Freizeitabteilung an Übungsleiter im Geräteturnen (bis 1998) und ab 1987 (bis 2013) in der Sie und Er-Gruppe – damals noch eine Seltenheit, dass Frauen und Männer gemeinsam Gymnastik machten.