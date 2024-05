Fußball-Kreisliga A Im Auf- und Abstiegskampf brennt’s jetzt richtig

Aufstiegskampf Seine Chancen auf den Aufstieg hat der FC Delhoven in den vergangenen Wochen so gut wie verspielt. Es braucht schon ein Wunder, damit Delhoven es noch schafft. Aber: „Delve“ kann noch das Zünglein an der Waage spielen. Am Freitagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) ist der SV Uedesheim zu Gast und die Uedesheimer stehenaktuell auf dem Aufstiegsplatz. Jetzt geht es aber in die wirklich heiße Phase: Am Freitag wartet Delhoven und nächste Woche Meister Grevenbroich-Süd. „Ich habe immer betont, dass es auf diese zwei Spiele ankommen wird. Es war klar, dass wir sie gewinnen müssen, wenn wir aufsteigen wollen“, sagt Trainer Oliver Seibert und stellt klar: „Wir wollen und müssen gewinnen.“ In Delhoven wartet aber einer der „Angstgegner“ der Uedesheimer. Seit drei Jahren hat Uedesheim nicht mehr gegen Delhoven gewonnen, der letzte Sieg war im Kreispokal 2021. In einem Liga-Spiel liegt der letzte Sieg sogar fünf Jahre zurück. „Wir sind gewarnt. Delhoven ist immer eine gefährliche Truppe“, sagt Seibert. Bei „Delve“ sieht’s aktuell aber nicht so rosig aus. „Wir haben kaum Leute, das zieht sich einfach durch die ganze Saison“, erklärt Trainer Carsten Müller. Abschenken will er das Spiel aber nicht. „Ich hoffe nach dem verpassten Aufstieg auf eine Trotzreaktion“, so Müller, der erklärt: „Weil wir in dieser Konstellation nicht eingespielt sind, werden es ein bisschen defensiver angehen.“ Und er scherzt: „Tief stehen, hoch gewinnen.“