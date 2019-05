Fußball : Im Abstiegskampf fehlen der HSG zwei wichtige Spieler

Holzheim Torhüter Nico Bayer wurde für zwei Spiele gesperrt. Für Kevin Dyla ist die Saison schon vorbei.

Im Endspurt um den Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga muss die Holzheimer SG auf zwei ganz wichtige Spieler verzichten: Torhüter Nico Bayer, der seinem Gegenspieler am Sonntag beim 2:6 in Rath im Affekt einen Stoß vor die Brust verpasst und dafür die Rote Karte gesehen hatte, fehlt in den Partien gegen Vohwinkel und Odenkirchen. Kevin Dyla, dessen unbeherrschter Versuch, seinem Widersacher beim Einwurf Beine zu machen, ebenfalls mit dem Ausschluss bestraft worden war, ist sogar komplett raus. Der 22-Jährige ist nämlich auch noch für die beiden letzten Saisonspiele gegen Heiligenhaus und Amern gesperrt.

Zwar vermag HSG-Trainer Guido van Schewick beide Platzverweise nicht nachzuvollziehen, doch zu ändern, macht er klar, sei das nun nicht mehr. Fakt sei aber: „Die Ausfälle treffen uns hart, stehen jetzt doch die entscheidenden Spiele gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf auf dem Programm.“ Bayer, der in der kommenden Saison für den Lokal- und Ligarivalen SC Kapellen auflaufen wird, hatte in dieser Spielzeit bis zu seinem Platzverweis am Sonntag in der 18. Minute in allen Partien von der ersten bis zur letzten Sekunde im Tor gestanden. Zum Einstand kassierte sein Vertreter Fabian Cremer in Rath sechs Treffer – allerdings in einer Partie, die die Gäste nach den beiden Roten Karten und der Verletzung von Max Fells (bei ausgeschöpftem Wechselkontingent) mit acht Akteuren beendeten. Van Schewick vertraut Cremer indes voll: „Auch wenn er lange verletzt war und aktuell wenig Spielpraxis aufweist, ist er ebenfalls ein guter Torwart.“