Olympia 2024 in Paris Ian Hüter schreibt mit den USA Handball-Geschichte

Die Handball-Nationalmannschaft der USA hat erstmals bei Panamerikanischen Spielen das Halbfinale erreicht. Nach einer 14:28-Niederlage gegen Argentinien reichten den US-Boys um Mannschaftskapitän Ian Hüter die Siege gegen Kuba (30:28) und am Mittwoch gegen Uruguay (34:30), um hinter Argentinien den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe B zu belegen. Der Mittelmann hatte am Samstag noch mit dem TSV Bayer Dormagen das Zweitliga-Spiel beim TV Großwallstadt mit 34:32 gewonnen und war anschließend per 18-stündigem Flug ins 12.000 Kilometer entfernte Santiago de Chile gereist, wo am Montag bereits das erste Vorrundenspiel auf ihn wartete. In den bisherigen drei Partien trug sich Hüter insgesamt acht Mal in die Torschützenliste ein. Gegner im Halbfinale am Freitag ist Turnier-Favorit Brasilien, der Sieger des Endspiels am Samstag qualifiziert sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.