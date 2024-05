2. Handball-Bundesliga Ein emotionaler Abschied aus Dormagen

Eine besondere Motivation war dann die Entwicklung eines gewissen Kentin Mahé, der noch während seiner Zeit als Schüler des NGK unter Trainer Kai Wandschneider erste Einsätze in der Dormagener Erstliga-Truppe erhielt und sich später zu einem absoluten Weltklasse-Handballer entwickelte, der mit der französischen Nationalmannschaft alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. „Kentin war ein großes Idol für uns“, erinnert sich Ian Hüter. In seiner Zeit in der TSV-Jugend bekam er es aber noch mit mehr Spielern zu tun, die sich später über die Grenzen von Dormagen hinaus einen Namen machten. Mit Tim Suton, heute im Kader der Erstligisten TBV Lemgo, gewann er zum Beispiel in der C-Jugend die Westdeutsche Meisterschaft. Mit Lukas Stutzke, Eloy Morante Maldonado (aktuell beim Erstligisten Bergischer HC) und Torwart Fredrik Genz (steigt mit der SG BBM Bietigheim in die 1. Liga auf) erreichte er in der A-Jugend einst das DM-Halbfinale, das letztlich gegen Magdeburg verloren ging. Als Ian Hüter mal bei seinem zwei Jahre älteren Bruder Patrick mittrainieren durfte, waren da auch Supertalente wie Moritz Preuß und Simon Ernst (heute beide beim Erstligisten SC DHfK Leipzig) dabei. Auffällig: All diese im deutschen Handball bekannten Namen konnten nicht in Dormagen gehalten werden und trugen ihren Teil dazu bei, dass sich der TSV im Lauf der Jahre zu einem höchst anerkannten Ausbildungsverein entwickelt hat.