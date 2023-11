Handball Ian Hüter aus Dormagen verpasst mit USA nur knapp Bronze

Nicht ganz so strapaziös gestaltete sich die Meisterschaftspause für Jan Schmidt und Frederik Sondermann. Bei ihrem Debüt in der U21-Nationalmannschaft des Deutschen Handball-Bundes absolvierten die beiden 18 Jahre alten Kreisläufer des TSV Bayer zunächst einen viertägigen Lehrgang in der Sportschule Hennef, dem zwei Länderspiele in Portugal gegen die U21 der Gastgeber folgten. Nach einer 28:31-Niederlage und einem 31:30-Sieg resümierte Bundestrainer Martin Heuberger: „Wir hatten im Vergleich zur U19-WM im Sommer sieben neue Spieler dabei, darunter drei Länderspiel-Debütanten. Wir haben ein paar Dinge probiert, und es hat sich wieder gezeigt, dass Deutschland in allen Jahrgängen in der Breite sehr gut aufgestellt ist. Aber die Spieler wissen auch, dass sie noch Erfahrungen sammeln und ihre Hausaufgaben machen müssen. Fast alle Portugiesen spielen bereits dort in der Ersten Liga, da hat man schon mehr Cleverness gesehen.“