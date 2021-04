Außergewöhnliche Sportarten : Hula-Hoop-Reifen liegen voll im Trend

Rhein-Kreis Kursangebote, die Bewegungsformen mit den Reifen als Training anbieten, werden stark nachgefragt.

Hula Hoop kommt, wie so mancher Sporttrend, aus den USA und setzt sich zusammen aus dem hawaiianischen Wort für Tanz und dem englischen Wort für Reifen. Was sonst vor allem Kinder mit einfachen Holz- oder Kunststoffreifen im Garten betreiben, ist inzwischen zu einem echten Fitness-Hype geworden, wie Neda Al-Khaliedy vom Kreissportbund bestätigt: „Unsere Kurse sind sehr gefragt und der Rhein-Kreis Neuss hat Hula Hoop sogar im Rahmen der digitalen betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen dazu genommen.“

Beim sportlichen hullern, wie das selbstkreierte Verb der Aktiven dazu heißt, werden Reifen mit einem Durchmesser zwischen 90 und 100 Zentimeter in kreisenden Bewegungen nicht nur um die Hüfte, sondern auch um die Arme oder Beine bewegt. Zwischen 1,2 und drei Kilogramm sind die Sportgeräte schwer, manche Modelle haben zudem Noppen, um einen Massageeffekt zu erzeugen – gut für das Bindegewebe. Peggy Sachs aus Glehn gibt seit dem ersten Lockdown im vorigen Jahr Hula-Hoop-Kurse, unter anderem beim Glehner TV. Wegen der Abstandsregeln überträgt die Übungsleiterin diese im Moment überwiegend live per Zoom aus dem eigenen Wohnzimmer oder unterrichtet, wenn die Bestimmungen es erlauben, auch einmal im Wald. Peggy Sachs: „Hula Hoop ist ein super Ganzkörpertraining. Denn es trainiert nicht nur den Bauch und die Taille, das regelmäßige Hullern kann Rückenschmerzen vorbeugen, da der Rumpf stabilisiert und so eine aufrechte Haltung gefördert wird.“ Denn die Muskeln in Rücken und Gesäß muss man immer gut anspannen, damit der Reifen „hält“.