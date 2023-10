2. Handball-Bundesliga Der TV Hüttenberg macht es Dormagen vor

Nachdem sich die Dormagener zunächst bedeckt gehalten hatten, was die Höhe ihrer Finanzlücke anbelangt, so offenbarten sie in der vergangenen Woche, dass es sich um einen sechsstelligen Betrag handelt. Dem Vernehmen nach ist der aber nicht so hoch wie in Hüttenberg. Den ersten Schritt, um die Lücke zu schließen, haben Spieler, Trainer und weitere Angestellte TSV Bayer Dormagen Handball GmbH unternommen, indem sie deutliche Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Zudem verkauft der Verein verschiedene Unterstützerpakete, Handball-Abteilungsleiter Hans-Joachim „Jocky“ Krapp will 1000 (Rettungs-)Schirme für je 30 Euro verkaufen und auch Firmen engagieren sich.