Hockey : Zwei Spiele und gut 800 Kilometer auf der Autobahn

HTC-Kapitän Jan Mausberg (r.) ist angeschlagen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Neuss Hockey-Zweitligist HTC Schwarz-Weiß Neuss tritt am Samstag in Heimfeld an und empfängt am Sonntag den DSD Düsseldorf.

Wer in dieser Saison für den Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss im Einsatz ist, verbringt das anstehende Wochenende zu einem nicht unerheblichen Teil auf der Autobahn: Am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr beginnt für die Schwarz-Weißen die viereinhalbstündige Tour in den Hamburger Stadtteil Harburg, wo auf der Anlage Am Waldschlößchen um 14 Uhr das Ligaspiel bei der TG Heimfeld angepfiffen wird. Direkt nach dem Match geht es wieder zurück ins rund 400 Kilometer entfernte Neuss, denn bereits am Sonntag (17 Uhr) steht im heimischen Jahnstadion das Lokalderby gegen den DSD Düsseldorf auf dem Programm steht.

Spaß ist anders. Doch als Ausrede für schlechte Leistungen lässt Spielertrainer Matthias Gräber die eher suboptimale Spielplangestaltung nicht gelten: „Das Problem haben alle.“ Er widmet sich lieber den Gegnern und natürlich seiner Mannschaft, die zum Rückrundenauftakt ein 6:6 gegen den Gladbacher HTC auf den heimischen Kunstrasen gelegt hatte. Eine Partie, auf die der Coach mit zwiespältigen Gefühlen zurückblickt: „Positiv ist natürlich, dass wir uns viele Torchancen erspielt haben. Negativ, dass wir zu wenige davon genutzt und vor dem eigenen Tor große Defizite gezeigt haben.“ Ein Manko, das sich schon durch die ganze Saison zieht – und damit auch im Hinspiel gegen Heimfeld auf die Stimmung drückte. Da lag der HTC nämlich schon mit 5:1 vorne, doch am Ende der Partie stand kein Kantersieg, sondern ein eher fades 5:3.

Allerdings wäre Gräber am Samstag mit diesem Ergebnis sicher einverstanden, kennt er die Truppe seines Kollegen Nikolas Müller doch als „unangenehm, jung, heiß und gierig.“ Zurück aus der Winterpause, trotzten die Hanseaten vor Ostern dem Gladbacher HTC ein 3:3-Unentschieden ab und holten am vergangenen Samstag mit dem 5:4-Erfolg beim Schlusslicht Kahlenberger HTC drei im Kampf um den Klassenverbleib immens wertvolle Punkte. Ganz ähnlich könnte für die Neusser das Lokalduell mit dem DSD Düsseldorf laufen. Denn im nur vom Ergebnis klaren Hinspiel (4:1) hatte sich der Neuling – bei wetterbedingt irregulären Bedingungen – als ungemein harte Nuss erwiesen. Inzwischen haben sich die mit sechs Niederlagen in die Saison gestarteten Jungs von Trainer Tobias Bergmann gefangen, reihten in den letzten drei Spielen vor der Winterpause Siege bei Schwarz-Weiß Köln (2:1), der TG Heimfeld (2:1) und über den Kahlenberger HTC (7:1) aneinander.

Auch beim 2:4 zum Auftakt der zweiten Serie gegen Tabellenführer Großflottbeker THGC „haben die sich gut angestellt“, weiß Gräber. Der im Winter aus Mülheim gekommene Victor Häbel brachte den Aufsteiger sogar in Führung. Flottbek zog erst mit späten Treffern von Felix Knabe (53.) und Maximilian Baumgardt (55.) den Kopf noch aus der Schlinge. Die Abwehr hielt dabei der auch für Neuss interessante Ire Ronan Gormley (35 Jahre) zusammen, längst Angebote aus der 1. Liga hat U21-Nationalspieler Henrik Mertgens (19) und auch der für den Düsseldorfer HC schon im Oberhaus tätige Vollblutstürmer Daniele Cioli (28) ist ein Akteur, der entscheidende Akzente setzen kann.