Hockey : HTC verspielt in Raffelberg eine Drei-Tore-Führung 

Neuss Obwohl der HTC Schwarz-Weiß im Match beim Neuling Club Raffelberg noch im dritten Viertel durch Matthis Schäfer zum 3:0 trifft, reicht es nicht zum Sieg.

Das schlechte Beispiel macht Schule: Am Tag zuvor hatte der Großflottbeker THGC beim 2:2 im Jahnstadion in den letzten knapp zwei Minuten eine 2:0-Führung verspielt. Im Duell mit dem Neuling Club Raffelberg brachte Hockey-Zweitligist HTC Schwarz-Weiß Neuss sogar das Kunststück fertig, einen Drei-Tore-Vorsprung noch aus der Hand zu geben. Entsprechend sparsam war nach dem 3:3-Unentschieden (Halbzeit 2:0) die Stimmung bei Trainer Matthias Gräber: „Du führst 3:0 und hast das Spiel komplett im Griff – und dann saugst du dir die Bälle rein. Da fehlen mir echt die Worte.“

Dabei dauerte es am Sonntag sogar nur 27 Minuten bis zur ersten verwandelten Strafecke von Krystian Sudol. Noch vor der Halbzeitpause erhöhte der Pole auf 2:0. Und mit dem Treffer von Matthis Schäfer zum 3:0 in der 41. Minute schien die Messe gelesen. Mit einem von den Schiedsrichtern zunächst gegebenen, dann aber wieder zurückgenommenen Siebenmeter kam der Bruch ins Spiel der Gäste. Der Aufsteiger entfachte zwar auch jetzt nicht den unbedingten Druck, war nach der von Tobias Prost noch im dritten Viertel verwandelten Strafecke aber plötzlich wieder im Spiel. Dass seine Schützlinge selbst auf Prosts Anschlusstor zum 2:3 (55.) nicht zu reagieren vermochten, ärgerte Gräber wahnsinnig: „Anstatt den Ball festzumachen und so Zeit von der Uhr zu nehmen, gehen wir weiter aufs vierte Tor. Besonders clever war das nicht.“ Die Vielzahl falscher Entscheidungen führte schließlich zum Treffer von Kalle Saari zum 3:3 (57.) für die mit den Ex-Neussern Ivo Otto und Steven Dühr angetretenen Gastgeber. Gräber ungehalten: „Ein Sieg heute wäre für uns fast schon der Klassenerhalt gewesen, elf Punkte hätte Klipper niemals aufgeholt.“ Zwar sind die Schwarz-Weißen in ihren bislang sieben Partien nur einmal leer ausgegangen, doch die jetzt vier Unentschieden nerven den Coach: „Die bringen uns wenig.“