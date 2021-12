Hallenhockey : HTC trifft im Derby einfach das Tor nicht

Neuss Hockey-Erstligist aus Neuss verpasst mit der 2:7-Niederlage gegen den Düsseldorfer HC, Big Point im Kampf um den Klassenverbleib zu setzen.

Es hätte so schön sein können ... Mit einem Heimsieg über den Düsseldorfer HC wäre der HTC SW Neuss mit dem Thema Klassenverbleib in der Hallenhockey-Bundesliga wahrscheinlich schon durch gewesen – und hätte den Erzrivalen aus der Landeshauptstadt so ganz nebenbei in größte Nöte gestürzt. Doch diesen Elfmeter vergab Schwarz-Weiß mit der schmerzlich deutlichen 2:7-Pleite (Halbzeit 1:4) in der wegen Corona nicht ganz so üppig wie sonst gefüllten Stadionhalle. Die Folge: Weil der ohnehin stärker eingeschätzte DHC auch am Tag darauf beim Crefelder HTC punktete (6:4), läuft für den HTC wie erwartet alles auf ein „Endspiel“ am nächsten Sonntag (18 Uhr, Stadionhalle) gegen Blau-Weiß Köln (beide drei Punkte) hinaus.