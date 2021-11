Start der Bundesliga : Hallenhockey ohne Zuschauer geht nicht

Die Stadionhalle bei einem Spiel der Hockey-Bundesliga in Neuss vor der Corona-Pandemie. Wer am Sonntag das Comeback von Schwarz-Weiß im deutschen Oberhaus miterleben will, muss geimpft oder getestet sein. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Unter 2G-Bedingungen startet am Wochenende die Hockey-Bundesliga in ihre Saison unterm Dach. Auf die Tribüne der Stadionhalle dürfen nur Geimpfte und Genesene. HTC SW Neuss spielt einzig und allein um den Klassenverbleib.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Am Samstag, also etwas mehr als ein Jahr und zehn Monate nach dem mit einem 4:3-Sieg in Bonn perfekt gemachten Aufstieg in die Bundesliga, gibt der HTC SW Neuss in der Halle an der Lehnerstraße als Gast des HTC Uhlenhorst Mülheim (16 Uhr) sein Comeback im Oberhaus der deutschen Hockey-Elite. Am Tag darauf kommt der Champion Rot-Weiss Köln in die Stadionhalle an der Jahnstraße (18 Uhr).

„Und die Jungs haben schon alle Bock“, sagt Trainer Matthias Gräber. Wenn da nur nicht die mit der vierten Corona-Welle zurückgekehrten Sorgen und Ungewissheiten wären. Wer älter als zwölf Jahre ist (laut neuer Corona-Schutzverordnung Kinder und Jugendliche bis zum 16. Geburtstag), darf in Mülheim nur dann in die Halle, wenn er oder sie geimpft oder genesen ist. Zudem gilt die Maskenpflicht in der gesamten Halle (also auch auf dem Sitzplatz) und Karten können nur online erworben werden. Regeln, die so ähnlich auch am Sonntag in Neuss gelten, nur sind Tickets weiterhin an der Tageskasse erhältlich. Die Angst, sich trotzdem anzustecken, kann Spielern und Zuschauern indes selbst das ausgeklügeltste Hygienekonzept nicht nehmen. Was den weiteren Saisonverlauf anbelangt, ist Gräber darum skeptisch: „Wir hatten bis jetzt Glück – keinen einzigen Corona-Fall seit Monaten, tot, toi, toi! Alle sind durchgeimpft. Aber wir sollten das genießen, so lange wir können ...“

Info Wenn die Corona-Krise die Bundesliga stoppt Notfallplan Müsste die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden, käme die Quotienten-Regelung zum Einsatz. Voraussetzung ist, dass alle Mannschaften einer 6er-Gruppe mindestens die Hälfte aller Regelspieltage absolviert haben.

Weil die Lage in anderen Klubs durchaus angespannter sei, „alle haben irgendwie positive Fälle“, traut er dem Braten nicht so recht. Schon ein Ausschluss der Zuschauer von den Spielen wäre für ihn der Todesstoß, „denn Hallenhockey lebt von den Emotionen. Gerade wir in Neuss brauchen die Kulisse. Wie sollen wir in dieser Liga sonst mithalten?“ Das gilt vor allem für die beiden Auftaktspiele: So besteht die erste Fünf der Mülheimer in Timm Herzbruch, Lukas Windfeder, Malte Hellwig, Julius Meyer und Ferdinand Weinke nur aus A-Nationalspielern. Der Deutsche Meister aus der Domstadt wird in Mats Grambusch und Christopher Rühr von zwei Topstars auf der deutschen und internationalen Hockey-Bühne angeführt. „In diesen Spielen sind wir der absolute Underdog“, stellt Gräber klar. „Da spielt Aufsteiger gegen Titelaspirant. Das ist ein ganz anderer Sport. Um da wirklich was Zählbares zu holen, müsste bei uns schon alles zusammenpassen. Wir müssten uns in einen Rausch spielen – und ganz viel Glück haben.“

Keine Spiele also, die entscheidend für den Klassenverbleib – und nur darum geht es für den HTC in dieser Saison – sind, für Gräber aber trotzdem ihren Wert haben: „So können wir uns ohne Druck an das viele höhere Tempo gewöhnen.“ Sein Tipp: „Wir sollen auch die kleinen Dinge feiern – jedes Tor und jede Ecke.“

Die im Kampf gegen den Abstieg wirklich wichtigen Duelle tragen die Neusser mit Blau-Weiß Köln, dem Crefelder HTC und dem Düsseldorfer HC aus. Vor allem das Team aus der Landeshauptstadt könnte diesmal zu packen sein. Dort bekam Trainer Sebastian Folkers unlängst seine Papiere, in der Halle stehen der ansonsten als Co-Trainer für die Bundesliga-Mädels verantwortliche Mark Spieker und der verletzte Routinier Clemens Oldhafer an der Seitenlinie. Schmerzlich sind die Ausfälle von Dominic Giskes (Co-Trainer) und des Ex-Neussers Julius Hayner (Ersatz), die mit der U21-Nationalmannschaft seit Montag bei der WM im indischen Bhubaneswar im Einsatz sind. BW Köln schickt seine seit Jahren bewährte Truppe um Olympiasieger Jan-Marco Montag (38) ins Rennen. Die Taktik in diesen Vergleichen haut Gräber schon jetzt raus: „Du musst die in den ersten 20 Minuten beschäftigen und hinteraus richtig durchstarten.“ Anders sieht das gegen Krefeld aus. „Die sind schon ‘ne Spur besser als wir.“