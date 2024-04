2. Hockey-Bundesliga Nord Erhöhte Stolpergefahr in jedem Spiel für den HTC SW Neuss

Der HTC hat in Lukas Wille (zurück zum HC Velbert), Moritz Simon (Wiesbadener THC) und Benno Kamphoff (Australien) drei Akteure verloren, dafür aber in Volodymyr „Vova“ Zhmereniuk (HC Oksvinnitsa) eine echte Verstärkung an Land gezogen. Der 22-Jährige, zu Beginn des Jahres gemeinsam mit Vitali Shevchuk für die Ukraine in der Olympia-Qualifikation im Einsatz, ist schon seit dem 7. März in Neuss, richtet sich mit seiner Freundin, unterstützt von Tausendsassa Juri Ottmaa, in der Nordstadt gerade ein neues Heim ein. Hockeytechnisch hat der nur 1,73 Meter große Innenverteidiger eine ganze Menge drauf.