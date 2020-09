Hockey : Bundesliga meldet die ersten Corona-Infektionen

Ist zurück: Tim Hagedorn. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Derweil spielt der HTC SW Neuss bei Klipper Hamburg um einen Platz in der Aufstiegsrunde.

Wer sich am vergangenen Samstag beim ersten Heimspiel des Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss nach dem Restart gegen Hannover (2:1) über die dem bindenden Hygienekonzept geschuldeten Einschränkungen geärgert haben sollte, ist mittlerweile selber in die Defensive geraten. Denn in Liga eins gibt es die ersten Corona-Fälle: Weil der Harvestehuder THC am Wochenende auf fünf Akteure verzichten muss, sagte der Verband die Heimspiele gegen RW Köln und Nürnberg ab.

Auswirkungen auf das Match der Schwarz-Weißen am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) beim Klipper THC im wohlhabenden Hamburger Stadtteil Wellingsbüttel sind indes nicht zu befürchten. Im Gegensatz zur Partie gegen Hannover, in der pro Team nur 15 Spieler erlaubt waren, dürfen an der Elbe sogar jeweils 17 Spieler eingesetzt werden. HTC-Teammanager Stephan Busse ist sich ziemlich sicher, dass diese Regelung ausschließlich in Neuss gilt. „In allen anderen Städten können also mehr als vier Spieler auf der Bank sitzen.“ Ein wirkliches Problem hat er damit freilich nicht, gilt diese Beschränkung doch für beide Mannschaften.

Die Kontrahenten von Sonntag sind erfolgreich in die Rückrunde gestartet: Während sich die Neusser mit dem knappen Sieg über starke Niedersachsen auf den zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde gerade noch berechtigenden fünften Rang schoben, rang Klipper dem mit den Olympiasiegern Jan-Marco Montag und Linus Butt angetretenen Titelkandidaten BW Köln immerhin ein 1:1-Unentschieden ab. In der Tabelle liegen die Schützlinge von Trainer Peter Krüger damit als Sechste lediglich zwei Punkte hinter den Neussern.