Hockey : HTC schließt die Zweitliga-Saison ab

Neuss Für die Schützlinge von Trainer Matthias Gräber geht es um nichts mehr.

(sit) Durch die 2:3-Niederlage am vergangenen Wochenende bei BW Köln um alle Chancen im Aufstiegskampf gebracht, schließt Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss am Sonntag (14 Uhr) an heimischer Jahnstraße die Spielzeit 2018/19 ab. Zu Gast ist der THK Rissen, für den es ebenfalls um nichts mehr geht. „Ein Heimspiel, gutes Wetter – jetzt bringen wir die Saison trotz aller Enttäuschung ordentlich zu Ende“, sagt Spielertrainer Matthias Gräber, der auf Cedric Heimbach und Tomasz Gorny verzichten muss.