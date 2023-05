2. Hockey-Bundesliga HTC gewinnt, aber Spaß sieht anders aus

Trotz des freudlosen Schlussakts, Vincent Schornstein dürfte das Spiel in guter Erinnerung behalten. Der 19-Jährige stellte nach dem von Finn LangHeinrich per Freischlag vorbereiteten Treffer zum 1:0 in der neunten Minute glücklich lächelnd fest: „Klasse, mein erstes Bundesliga-Tor!“ Das 2:0 (19.) markierte Finn LangHeinrich, dessen mit viel Tempo vorgetragene Attacken in unschöner Regelmäßigkeit mit taktischen – und von den Unparteiischen wie auch bei Vitali Shevchuk nicht streng genug geahndeten – Fouls unterbunden wurden, gleich selbst. Zu diesem Zeitpunkt schien die Partie entschieden, denn was Blau-Weiß bis dahin im Angriff zuwege gebracht hatte, war alles andere als furchteinflößend gewesen.