Hallenhockey-Bundesliga HTC dreht das Derby im letzten Viertel noch

Teil zwei des Doppelspieltages zum Auftakt der Hallenhockey-Bundesliga machte dem HTC SW Neuss besonders Spaß. In dem am Ende hektischen, aber fairen Match sicherten sich die Schwarz-Weißen vor rund 500 schwer angetanen Zuschauern in der Stadionhalle im Duell mit dem Neuling DSD Düsseldorf drei immens wertvolle Punkte. Am meisten imponierte Teammanager Stephan Busse beim 4:3-Sieg (Halbzeit 0:1), „dass nach dem 1:3 keiner den Kopf hängen gelassen hat. Das ist ein gutes Zeichen.“