Bundesliga Halle HTC SW Neuss macht seine Heimspiele zu Hockey-Festen

Was passieren kann, zeigte die am Sonntag beendete Hallenrunde im Westen: Am letzten Spielwochenende vor den Play-offs der besten acht Teams in Deutschland zog das zwischenzeitlich bereits abgehängte Schlusslicht BW Köln noch am Düsseldorfer HC vorbei und schickte Laurens Halfmann, Alec von Schwerin & Co. damit zurück in die 2. Liga. Die Neusser dagegen schafften in der Halle seit dem Aufstieg 2020 nicht nur zum dritten Mal in Folge den Klassenverbleib (die Saison 2020/21 fiel wegen der Corona-Pandemie aus), sondern schnupperten bis zum vorletzten Spieltag sogar noch am zweiten Platz und damit am Viertelfinale.