Hockey : HTC lässt zu viele Chancen aus

Neuss Hockey-Zweitligist aus Neuss trennt sich 3:3-Unetschieden vom DHC Hannover.

Wieder nicht verloren, aber wie schon bei den am Ende sogar noch glücklichen Unentschieden gegen Gladbach (6:6-Ausgleich 15 Sekunden vor Schluss) und den DSD Düsseldorf (4:4 nach 1:4-Rückstand) ließ der HTC SW Neuss auch beim 3:3 in Hannover zwei wertvolle Punkte im Aufstiegskampf der 2. Hockey-Bundesliga Nord liegen.

Spielertrainer Matthias Gräber unternahm darum auch erst gar nicht den Versuch, den Auftritt beim um den Klassenverbleib ringenden Neuling schönzureden: „Das war ein Katastophen-Spiel! Vielleicht sind wie zu locker an die Sache rangegangen.“ Mangelhaft war mal wieder die Chancenverwertung: „Wir hatten sieben Ecken und drei Situationen, in denen wir alleine vor dem Torwart standen“, schimpfte Gräber, „von daher hätten wir das Spiel trotzdem locker für uns entscheiden müssen. Aber irgendwie haben die letzten 20 Prozent gefehlt.“ Dabei lagen die Gäste durch Treffer von Sebastian Draguhn (1:0/Strafecke) und Matthias Gräber (2:1) zweimal vorne. Weil „wir vor dem 2:2 vor allem mit den Schiedsrichtern diskutiert und beim 2:3 rumgeträumt haben“, fand es der Spielertrainer fast folgerichtig, „dass du dann halt dastehst und wieder einem doofen Rückstand hinterherrennst.“ In der Schlussphase erspielte sich der HTC eine Serie von fünf Ecken, eher Draguhn bei bis auf 59 Sekunden heruntergelaufener Spieluhr wenigstens noch der allemal verdiente Ausgleich gelang.