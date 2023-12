Hallenhockey-Bundesliga Die Besten im Westen kommen aus Neuss

Bereits am Freitag hatten sich die Neusser mit dem 6:6 (1:1) in der Glockenspitzhalle beim allerdings am Sonntag in Mülheim gestutzten Topfavoriten Crefelder HTC in Stimmung gebracht. Die Phase des vorsichtigen Abtastens nahm indes die komplette erste Hälfte ein. In der brachte Christian von Ehren die Gastgeber früh in Führung (6.), Philipp Weide (23.) glich für Neuss per Siebenmeter aus. Damit war er erfolgreicher als der Krefelder Lucas Bachmann, der vom Punkt am extra eingewechselten Goalie Gero Berndt scheiterte (15.).