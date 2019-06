Hockey : HTC SW Neuss ist raus aus dem Aufstiegskampf

Neuss Die Schützlinge von Trainer Matthias Gräber hadern nach ihrer 2:3-Niederlage in Köln mit den Schiedsrichtern.

Der nicht gegebene Treffer beschäftigte die Neusser, die mit einem Sieg in Köln punktemäßig mit Flottbek (spielte in Hannover nur 2:2) gleichgezogen hätten, auch nach Spielschluss noch sehr. „Denn das war ein klares Tor“, beharrte Spielertrainer Matthias Gäber. „Die Schiedsrichter haben einfach nicht gesehen, dass Olli an dem hart in den Schusskreis geschlagenen Ball noch mit dem Schläger dran war.“ Auch für ihn die spielentscheidende Szene: „Fällt das 3:0, ist das Spiel durch.“ Die für ihn „aus dem Nichts“ kommenden Tore von Juri Hägele (43.) und Denis Bischof (47.) zum 2:2 hätte Schwarz-Weiß sogar verkraften können, wenn die Unparteiischen nicht noch einmal entscheidend ins so brisante Match eingegriffen hätten. Zu Beginn des Schlussviertels (48.) stellten sie Draguhn nach einem verbalen Disput mit der Gelben Karte für zehn Minuten vom Feld. Das fand Gräber „total übertrieben.“ Den Hausherren war das natürlich schnuppe, ungerührt gingen sie nur kurz darauf durch Sebastian Behr mit 3:2 in Führung. Der ziemlich angefressene HTC resignierte allerdings nicht, erspielte sich selbst in Unterzahl noch zahlreiche Chancen und vier Ecken – die letzte von insgesamt sieben (keine für Köln) gab ihnen bei bereits abgelaufener Spielzeit die Möglichkeit, wenigstens noch einen (enorm wertvollen) Punkt zu retten. Doch obwohl sie aufgrund von Kölner Regelverstößen gleich vier Versuche erhielten, wollte die Kugel nicht mehr in den Kasten.