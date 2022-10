Hockey : HTC hat noch eine Rechnung offen

Neuss In der vergangenen Spielzeit unterlag der Hockey-Zweitligist aus Neuss dem THGC Großflottbek mit 2:3. Am Sonntag wartet der Club Raffelberg.

Der von vielen erwartete Durchmarsch des mittlerweile fast zu einer Dependance der südafrikanischen Hockey-Nationalmannschaft geadelten Gladbacher HTC ist erstmal gestoppt. Am vergangenen Wochenende unterlag der Spitzenreiter der Zweiten Bundesliga Nord dem ebenfalls hochambitionierten DSD Düsseldorf mit 2:4. Für die Vorbereitungen seiner Mannschaft auf den Doppelspieltag mit den Partien am Samstag (16 Uhr) im heimischen Jahnstadion gegen den Tabellendritten Großflottbeker THGC und am Sonntag (14 Uhr, Anlage am Kalkweg) beim gut gestarteten Neuling Club Raffelberg bedeute das indes gar nichts, stellt Matthias Gräber klar. „Also ehrlich“, sagt der Trainer des HTC SW Neuss , „hier fängt jetzt keiner an zu träumen.“ Fantasten rät er, „die Kirche im Dorf zu lassen. Wir und Aufstieg – das ist Quatsch!“

Und damit richtet der Coach die Konzentration seiner Jungs voll auf das Duell mit Flottbek. „Da ist noch eine Rechnung offen“, sagt er und erinnert an die mehr als ärgerliche 2:3-Heimniederlage in der Rückrunde der vergangenen Saison. Obwohl die Hamburger ihren Kader mit Qualität aus dem Vereinigten Königreich kräftig aufgehübscht haben, sieht er beide Teams auf Augenhöhe. „Das ist eine Truppe, die man packen kann. Das ist unsere Kragenweite.“ In diesem Spiel will er mit seinem Team nach dem unbefriedigenden Unentschieden gegen Blau-Weiß Köln (3:3) wieder das gute Gefühl eines Sieges erleben. Mehr noch gilt das für die zweite Auseinandersetzung des Wochenendes in Duisburg. „Ich will nicht sagen, das ist ein Muss-Sieg. Aber den Aufsteiger solltest du schon schlagen“, findet er. In der Vorbereitung auf die laufende Saison bezog der HTC gegen den Club Raffelberg zwar eine klare Niederlage, doch ernsthafte Sorgen bereitet das Gräber nicht. „Da waren nur sechs Leute aus den ersten 14 dabei.“ Zuletzt schlug das Team von Trainer Tim Leusmann den Mitaufsteiger Braunschweiger THC mit 5:2. Dieses Match hat sich der Neusser Trainer genau angeschaut und dabei „Dinge entdeckt, die gibt es eigentlich gar nicht: Vier der fünf Gegentore haut sich Braunschweig selber rein und auch der Siebenmeter zum 5:2 ist nur ganz schwer nachzuvollziehen. Da war definitiv mehr drin für Braunschweig.“ Ob es am Sonntag ein Wiedersehen mit Ivo Otto gibt, dessen überraschender Wechsel nach elf Jahren in Neuss seine Teamkollegen zu Saisonbeginn mächtig geschockt hatte, interessiert Gräber höchstens am Rande. „Das ist bei uns aktuell kein Thema.“ Gegen Braunschweig fehlte der kampfstarke Allrounder.