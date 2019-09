Hockey : HTC gibt Führung aus der Hand und verliert beim DSD

Neuss Zur Halbzeitpause liegt Neuss nach Toren von Mario Stümpel und Sebastian Draguhn mit 2:0 vorne.

Es gehört zu den Mysterien im Sport, wie eine Mannschaft, die zunächst alles richtig macht, plötzlich komplett den Rhythmus verliert und einen schon sicher geglaubten Sieg in fast schon fahrlässiger Art und Weise aus der Hand gibt. Aktuellstes Beispiel: die 2:5-Niederlage (Halbzeit 2:0) des HTC SW Neuss in der 2. Hockey-Bundesliga Nord beim DSD Düsseldorf.

In der ersten Hälfte dominierte Schwarz-Weiß, war „griffig, wach und führte vollkommen zu Recht mit 2:0“, sagte Trainer Matthias Gräber. Mario Stümpel (9.) traf im ersten, Sebastian Draguhn (27.) im zweiten Viertel. In diesem Stil schien es auch nach dem Seitenwechsel weiter zu gehen, hätten die Gäste bei „zwei Großchancen“ (Gräber) das Match vorzeitig entscheiden können. „Doch wir machen halt nix draus und kriegen dann eine dumme Ecke“, monierte der Coach. Den Standard nutzte Daniele Cioli zum 1:2 (34.). Der Anfang vom Ende für die Neusser. Gräber enttäuscht: „Danach merktest du schon, jetzt ist irgendwas anders. Wir haben kaum noch am Spiel teilgenommen – und auch keine Pfiffe mehr bekommen.“ Wiederum Cioli glich für Düsseldorf per Strafecke aus (38.), nur zwei Minuten später sorgte Felix Deich für die erste Führung der Hausherren.