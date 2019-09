Hockey : HTC gewinnt, muss aber kräftig zulegen

Gleich schlägt’s ein hinter MSC-Torhüter Lucas Hunold: HTC-Goalgetter Sebastian Draguhn trifft volley zum 1:0, auch Samir Khelil (l.), der später das Tor zum 3:2 besorgte, wäre wohl zur Stelle gewesen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Trotz des verdienten 4:2-Heimsieges gegen den über weite Strecken harmlosen Neuling Marienburger SC aus der Domstadt ist beim Hockey-Zweitligisten Schwarz-Weiß Neuss noch vieles Stückwerk. Sebastian Draguhn trifft dreimal.

Von Dirk Sitterle

Der erste Sieg ist unter Dach und Fach. Doch auch nach den 4:2-Erfolg (Halbzeit 1:0) über den Aufsteiger Marienburger SC ist unklar, was in dieser Saison vom HTC SW Neuss in einer offenen 2. Hockey-Bundesliga Nord zu erwarten ist. Obwohl die Mannen von Trainer Matthias Gräber eine Woche nach dem unbefriedigenden 4:4 gegen den Neuling Klipper Hamburg wiederum nicht wirklich zu überzeugen wussten, steht für Manager Stephan Busse fest: „Die Mannschaft hat das Potenzial, ganz oben mitzuspielen.“

Zu sehen ist davon im Moment freilich noch nicht allzu viel. Der Nord-Vizemeister der vergangenen beiden Jahre hat aktuell vor allem mit sich selber zu tun. Dass die neuformierte Truppe die im Training erarbeitete Spielidee nur ansatzweise umsetzt, stellt die Geduld des Trainers auf eine harte Probe. „Da sind mir zu viele Aktionen, in denen falsche Entscheidungen getroffen werden. Und damit machen wir uns das Leben vollkommen unnötig schwer.“ Erst nach einem komplett ereignislosen ersten Viertel, in dem die jetzt von Abbas Haider dirigierte Abwehr sicher stand, nach vorne aber so gut wie gar nichts ging, nahm die Partie Fahrt auf. Sebastian Draguhn sorgte in Abstaubermanier aus dem Nichts für die erste Führung der Gastgeber (19.), hätte in der Folge erhöhen können, scheiterte aber zweimal an MSC-Torhüter Lucas Hunold (20./22.). Von den eifrigen, aber in ihrem Kombinationsspiel auch kaum gestörten Gästen kam in der Offensive nicht viel. Trotzdem mussten Matthis Schäfer (23.) und Jacek Kurowski (29.) die Kugel zweimal von der eigenen Torlinie kratzen. Die größte Chance ließ jedoch Draguhn aus: Nach einem Konter räumten sich Hunold und Verteidiger Ole Paulsen gegenseitig ab, der Ex-Weltmeister setzte den Ball aber an den Außenpfosten des leeren Gehäuses und war danach untröstlich: „Ich dachte, ich stehe unter Druck und müsse schnell machen.“

Info Schwarz-Weiß Neuss - Marienburger SC 4:2 Tore 1:0 (19.) Sebastian Draguhn, 1:1 (32.) Fritz Messler (Siebemeter), 2:1 (52.) Sebastian Draguhn (Strafecke), 2:2 (53.) Hanns Sieger, 3:2 (56.) Samir Khelil, 4:2 (60.) Sebastian Draguhn (Strafecke)

Und weil sich so etwas im Mannschaftssport fast immer rächt, nutzte Kapitän Fritz Messler kurz nach Beginn der zweiten Hälfte einen Siebenmeter zum Ausgleich (32.). In ihrer besten Phase hätten die insgesamt wenig durchschlagskräftigen Kölner sogar in Front ziehen können, scheiterten indes an Routinier Marcin Pobuta im Neusser Kasten (45.) und vergaben in Überzahl durch Messler ihre erste Strafecke (47.). Besser machte das Draguhn, der per Strafecke gleich auf Anhieb zum 2:1 traf (52.). Dass Marienburg im Nachklapp einer von Pobuta entschärften Ecke von Caspar Berbuer noch mal ausglich (53.), brachte Draguhn danach nicht mehr aus der Ruhe. „Ich war mir sicher, dieses Spiel gewinnen wir noch.“