2. Hockey-Bundesliga Selbstbewusst allen Widrigkeiten getrotzt

Dass es Flottbek nicht gelang, den stark angeschlagenen Kontrahenten wirklich in Verlegenheit zu bringen, vermochte Gräber nicht nachzuvollziehen. Für ihn stand fest: „Die sind technisch so gut, und mit dem Personal, was die haben, hätten die uns eigentlich vom Feld fegen müssen.“ Und es kam sogar noch viel schlimmer für die Hausherren: Als das Match schon gelaufen schien, traten die Neusser noch mal zu einer Strafecke an. Die musste wiederholt werden, was Bartosz Zaworski die Gelegenheit verschaffte, den Ball zum späten Siegtreffer über die Linie zu streicheln. Folglich sprach Gräber kurz darauf von einem „glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg. Das war ein geiler Fight!“ Dass seine Schützlinge ohne die ärgerlichen Punktverluste in der Hinrunde gegen Klipper Hamburg (1:1), BW Köln (3:3) und Club Raffelberg (3:3) vielleicht sogar schon in dieser Saison ein Titelkandidat hätten sein können, nahm der Neusser Coach gelassen. „Hätte, hätte, hätte ... Es ist gut so, wie es ist. Es war wichtig, dass wir mit dem zweiten Sieg gegen Flottbek ein deutliches Zeichen gesetzt haben. Nächste Saison werden die Karten neu gemischt.“