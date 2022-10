Hockey : Aufholjagd aus dem absoluten Nichts

Der für Flottbek tätige Ex-Nationalspieler Stefan Witte (l.) im Laufduell mit dem Neusser Carsten Merge, der 17 Sekunden vor Schluss zum 2:2 traf. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Bis 1:52 Minute vor Schluss liegt Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss gegen den Großflottbeker THGC mit 0:2 zurück und schafft trotzdem noch das 2:2-Unentschieden. Dabei nutzt Schwarz-Weiß nur eine von 14 Strafecken zu einem Treffer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Zwei Szenen aus einem Spiel, die so gar nicht zusammenpassen: In der 52. Minute, Thore LangHeinrich war gerade mit der elften Neusser Strafecke am im Kasten des Großflottbeker THGC stehenden Nicolas Hillmann gescheitert, erkundigte sich der am Spielfeldrand ganz enspannt auf seine Einwechslung wartende ehemalige Nationalspieler Stefan Witte bei den Gastgebern: „Hat bei Euch keiner Ecken geübt?“ Und äußerte mit dem Hinweis auf den auch in dieser Teildisziplin herausragenden, im Januar 2021 aber in den verdienten (Hockey-) Ruhestand getretenen Ex-Weltmeister Sebastian Draguhn den Verdacht: „Ihr habt Euch wohl zu lange auf den Basti verlassen.“

Rund eine Viertelstunde später, in der er mit seinen Team innerhalb von noch nicht mal zwei Minuten eine stabile 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatte, schmiss der promovierte Jurist in Diensten der Hansestädter seine Schläger mit Karacho Richtung Spielerbank und spie seinen Ärger förmlich heraus: „Wie kann man so was weggeben, Alter Schwede!“ Der Zorn des 36-Jährigen war indes verständlich. Selbst HTC-Trainer Matthias Gräber mochte sich mit dem seiner Truppe quasi in den Schoß gefallenen 2:2-Unentschieden (Halbzeit 0:1) nicht so recht anfreunden: „Ich bin sprachlos. Das ist beschämend.“

Info Schwarz-Weiß Neuss – Großflottbeker THGC 2:2 0:1 Louis Fastrich (13.) 0:2 Jakob Schmidt (35.) 1:2 Julian Dettmer (58.) 2:2 Carsten Merge (59.) Schiedsrichter Gregor Küpper/Valentin Sachenko Grüne Karten Merge (unsportliches Verhalten) bei Neuss; Baumgard (unsportliches Verhalten), Wilkinson (Foulspiel), Rhodes (unsportliches Verhalten) bei Flottbek Gelbe Karten F. LangHeinrich (Foulspiel) bei Neuss; Bernet (Foulspiel) bei Flottbek

Über 58 Minuten hinweg war Flottbek nämlich schlichtweg die bessere Mannschaft, dominierte die Partie nach allen Regeln der Kunst. Allerdings führte die totale Überlegenheit nur zu zwei Treffern: Kurz vor dem Ende des ersten Viertels vermochte Torhüter Konstantin Hayner den Schuss von Louis Fastrich noch zu parieren. Weil ihn seine Teamkollegen in dieser prekären Lage allerdings komplett im Stich ließen, durfte der Hamburger den schon abgewehrten Ball aber unbedrängt volley über die Linie drücken. Mit dem 2:0 des dabei nur mäßig gestörten Jakob Schmidt in der 35. Minute schien das stark britisch gefärbte Ensemble des portugiesischen Trainers Bernardo Fernandes eigentlich durch. Denn auf eine erfolgreiche Aufholjagd der seltsam lethargisch wirkenden Neusser deutete wirklich rein gar nichts hin.

Auch die nach einem Foulspiel mit einer zehnminütigen Zeitstrafe verbundene Gelbe Karte gegen Fritz Bernet – zu ihm gesellte sich kurz darauf auch noch Maximilian Baumgardt (Grüne Karte) – weckte die Hausherren nicht auf. Bis Finn LangHeinrich der Kragen platzte: Der 19-Jährige, den Gräber mangels geeigneter Anspiele aus dem Offensivzentrum ins Mittelfeld beordert hatte, schnappte sich die Kugel, drang in den Schusskreis ein und bediente den im Abschluss nun eiskalten Julian Dettmer 1:52 Minuten vor Schluss zum 1:2. Mit noch 32 Sekunden auf der Anzeigetafel verpasste es Thore LangHeinrich – wie zuvor schon Krystian Sudol und Bartosz Zaworski –, endlich mal eine Strafecke erfolgreich abzuschließen. Auch der nächste Versuch scheiterte. Und als im sonnenbeschienenen Jahnstadion mit nur noch 17 Sekunden auf der Spieluhr wirklich schon niemand mehr mit einem Happy End rechnete, prallte der wieder von Thore LangHeinrich aufs Tor geschossene Ball bei der 14. Ecke (!) von einem Hamburger Schläger an die Latte und von dort im hohen Bogen auf den Stock von Carsten Merge. Dass er wie schon vor Wochenfrist bei Blau-Weiß Köln (3:3) als Verteidiger zum Ausgleich traf, wunderte selbst den 30 Jahre alten Torschützen: „Ich weiß zwar auch nicht, was ich da vorne mache, aber am Ende muss eben wieder der alte Opa ran!“