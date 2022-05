Hockey : HTC feiert ersten Aufstieg in die Bundesliga 1995

Neuss Am 12. März 1995 stieg Schwarz-Weiß Neuss in der Halle zum ersten Mal ins deutsche Oberhaus auf. Die Jubiläumsfeier 2020 war wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Als der HTC SW Neuss am 11. Januar 2020 mit dem 4:3-Sieg in Bonn mal wieder in die Erste Hallenhockey-Liga zurückkehrt war, wäre das eine ziemlich gute Gelegenheit für eine kleine Zeitreise gewesen. Denn ein Vierteljahhundert zuvor, genau am 12. März 1995, „sind wir in Hamburg zum ersten Mal in die Hallen-Bundesliga aufgestiegen“, erinnert sich Teammanager Stephan Busse, der über ein gut aufgeräumtes Archiv verfügt. Weil nur ein paar Monate später durch ein 4:4-Unentschieden beim Braunschweiger THC auch auf dem Feld der Sprung ins Oberhaus gelang, war die Wiedersehensparty für 2020 auch schon fest gebucht, doch Corona stoppte die Feierbiester von der Jahnstraße jäh.