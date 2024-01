Hallenhockey-Bundesliga HTC ist noch dick im Geschäft um einen Play-off-Platz

In Düsseldorf zeigte der mit drei Niederlagen in Folge angetretene HTC eine reife Leistung. Gräber: „Wir haben über drei Viertel hinweg wirklich gut verteidigt und eigentlich keine Fehler gemacht.“ Daraus resultierte nach Treffern von Jan Mausberg (3.), Sebastian Draguhn (22./24.) und Samir Khalil (31.) eine komfortable 4:0-Führung. Mit dem Doppelpack von Laurens Halfmann zum 2:4 (44./46.) als Mutmacher sorgte der DHC, dem im Tabellenkeller nun BW Köln im Nacken sitzt, im letzten Viertel noch mal für Aufregung, doch Vitali Shevchuk (47.) und nach dem 3:5 durch Alec von Schwerin (52.) auch der abermals in bestechender Form spielende Krystian Sudol (58.) erstickten die aufkommende Hoffnung der Gastgeber auf eine Wende ungerührt im Keim. Sebastian Draguhn war mit seinem per Strafecke erzielten Tor zum 7:3 (59.) für den Endstand zuständig.