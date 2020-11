Hockey : Bundesliga-Hallensaison steht auf der Kippe

Hockey in einer brodelnden Stadionhalle wird es in diesem Jahr wohl nicht geben. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Verband schiebt die Entscheidung, ob tatsächlich gespielt werden kann, auf die zweite November-Hälfte auf.

Die Entscheidung, trotz der Corona-Problematik im Winter eine Hallen-Saison anzubieten, hatte dem Deutschen Hockey-Bund und den in der Bundesliga tätigen Klubs ohnehin Bauchschmerzen bereitet, aktuell sieht es nun so aus, als blieben die Schläger für dieses Jahr im Spind. Unter der Woche informierte der DHB die Vereine der 1. und 2. Liga, dass zwar ein Spielbetrieb nach wie vor geplant sei, das weitere Vorgehen jedoch „extrem von den Entwicklungen der Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen des Bundes und der Länder abhängig“ sei. Sinn mache die Liga nur, wenn die Teilnehmer im Dezember trainieren und spielen könnten. Deshalb müsse man abwarten, was die Bundesregierung in ihrer Sitzung am 16. November beschließen werde.