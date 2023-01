Hockey-Bundesliga HTC bringt Mülheim ins Schwitzen

Und so ganz nebenbei heizte seine Truppe in Mülheim dem mit RW Köln zweiten Teilnehmer am Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft wie im mit 8:5 gewonnenen Hinspiel kräftig ein. „Wir haben wirklich ein gutes Spiel gemacht und hätten 3:0 führen müssen“, befand Gräber. „In der ersten Hälfte hatte Uhlenhorst gar keine Idee. Aber leider machen wir die Tore nicht.“ So ging der Favorit nach einer von Malte Hellwig im zweiten Viertel (20. Minute) verwandelten Strafecke doch noch mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause. Nach Wiederbeginn belohnte Philipp Weide den HTC mit dem 1:1-Ausgleich (32.). Dass seine Jungs in der Folge die Treffer von Hellwig (42./Siebenmeter) und Lukas Mertgens (35./45.) zunächst unbeantwortet ließen, habe, so Gräber, nicht etwa an der Dominanz der Hausherren gelegen. „Wir haben ganz einfach schlecht verteidigt.“ Immerhin platzte vorne doch noch mal der Knoten: Bartosz Zaworski nutzte eine Strafecke zum 2:4 (48.), Vitali Shevchuk verkürzte auf 3:4 (50.). Selbst nach Hellwigs Eckentreffer zum 5:3 (53.) für Mülheim hätten die Neusser zurückschlagen können. „Aber zwei Minuten vor Schluss bekommen wir die Ecke nicht, die wir hätten bekommen müssen“, klagte Gräber. „Dann wäre es unter Umständen noch einmal eng geworden.“ Die vergebene Abschlussecke bei bereits abgelaufener Spielzeit interessierte danach niemanden mehr.