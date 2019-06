Hockey : SW Neuss macht die 2. Liga wieder spannend

Beim Sieg in Flottbek überzeugte der HTC SW Neuss als Team – und konnte sich dabei in Konstantin Hayner auf einen starken Torhüter verlassen. Foto: Hans-Martin Hayner

Neuss HTC Schwarz-Weiß reißt Spitzenreiter Großflottbeker THGC mit seinem 2:1-Auswärtssieg im Topspiel jäh aus allen Aufstiegsträumen.

Sebastian Draguhn hat wieder mal recht behalten. Der ehemalige Weltmeister war mit dem Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss mit der durchaus selbstbewussten Einschätzung ins Match beim Tabellenführer Großflottbeker THGC gegangen: „Spitzenspiele können wir!“ Ganz genau: Schwarz-Weiß gewann nach dem prächtigen 4:1-Sieg im Hinspiel auch das zweite Duell mit den Hamburgern. Der 2:1-Erfolg (Halbzeit 1:1) bringt die Neusser zwei Spieltage vor Saisonschluss wieder bis auf zwei Punkte an die Hanseaten heran.

Und das tat den ganz aufs Feiern eingestellten Gastgebern weh, zumal deren Coach Wolfram von Nordeck befand: „Wir haben Neuss von A bis Z dominiert.“ Eine Aussage, die sein als Spielertrainer tätiger Kollege Matthias Gräber freilich nur bedingt bestätigte: „Klar, Flottbek war von der Spielanlage deutlich besser als wir. Aber wir waren cleverer.“ Dazu gehörte, dass sich die ohne Tomasz Górny, Carsten Merge, Felix Degen und Jacek Kurowski angetretenen Gäste strikt an den ausgegebenen Matchplan hielten. Den hatte Gräber ganz bewusst einfach gehalten: „Alle Mann hinten drin und dann die Bälle dreckig nach vorne spielen.“ Eine Taktik, die im ersten Viertel zu hundert Prozent aufgegangen sei: „Wir hatten deutlich mehr Kreisszenen als Flottbek.“ Der von Cedric Heimbach in der 17. Minute erzielte Führungstreffer sei darum nicht unverdient gewesen. Die Hausherren reagierten auf den Rückstand mit wütenden Attacken. „Die haben uns hinten eingeschnürt“, gab Gräber zu. Mehr als der Treffer von Max Baumgardt zum 1:1 (22.) sprang dabei indes nicht heraus.

Und das lastete der Spitzenreiter auch den beiden Schiedsrichtern Christoph Bastobbe (Helmstedt) und Carsten Großmann-Brandis (Hamburg) an: Dass sie Jack Winnebergers „Traumtor“ (von Nordeck) zum vermeintlichen 2:1 (54.) die Anerkennung verweigerten, irritierte sie ebenso wie die von Sebastian Draguhn eine Minute später zum Neusser Siegtor genutzte Strafecke. Für Gräber, der die jungen Carl König und Florian Haeffs mit einem Sonderlob bedachte, war der „Lucky Punch“ am Schluss dagegen fast logisch: „Flottbek hat bei seinen zehn Ecken alle Varianten ausgepackt, aber keine reingemacht. Ich wusste immer: Wenn wir irgendwie die Chance bekommen, rappelt’s im Karton. Damit haben wir uns für eine starke Teamleistung belohnt.“ Und was doch durchkam, war eine sichere Beute von Konstantin Hayner im Neusser Kasten.