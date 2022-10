Hockey : Schwarz-Weiß schockt den Spitzenreiter

Auch wenn sie zu zweit vor dem Neusser Kasten auftauchten, brachten die für den Gladbacher HTC tätigen Brüder Mustaphaa (am Ball) und Dayaan Cassiem den Ball nicht an Torhüter Konstantin Hayner vorbei. Sein Teamkollege Carsten Merge (l.) sichert ab. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Über 60 Minuten hinweg ist Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss gegen den Tabellenführer Gladbacher HTC nur mit der Verteidigung seines Tores beschäftigt, doch in der letzten Sekunde der Partie gelingt Matthis Schäfer der 1:1-Ausgleich.

Das planmäßige Herausspielen von Torchancen wird überschätzt – auch im Feldhockey. Der HTC SW Neuss zum Beispiel schoss im Zweitliga-Derby gegen den Gladbacher HTC in 60 Spielminuten tatsächlich nur zweimal aufs Tor der Gäste und trotzte dem Tabellenführer dennoch ein 1:1-Unentschieden (Halbzeit 0:0) ab.

Und wenn es ganz dumm gelaufen wäre für das nach dem Schlusspfiff konsternierte „All-Star-Team“ von Trainer Jan Klatt, hätten sich die Schwarz-Weißen sogar mehr als nur einen der in den unbefriedigenden Unentschieden gegen Klipper Hamburg (1:1), Blau-Weiß Köln (3:3) und den Club Raffelberg (3:3) verpassten Punkte zurückgeholt. Denn wer weiß, ob die internationale Auswahl um die unbedingt zur Weltklasse zu zählenden Brüder Mustaphaa und Dayaan Cassiem aus Südafrika noch einmal zurückgekommen wäre, hätte der junge Vincent Schornstein die Kugel in der 23. Minute nicht bei der ersten und bis kurz vor Schluss auch einzigen Torannäherung der Hausherren aus erstklassiger Position knapp am von Patrick Alex gehüteten Kasten vorbeigesemmelt.

Info Nur eine Niederlage, aber auch erst zwei Siege 1. Spieltag Braunschweiger THC - HTC SW Neuss 1:6 2. HTC SW Neuss - Klipper THC 1:1 3. HTC SW Neuss - DSD Düsseldorf 0:4 4. SW Köln - HTC SW Neuss 3:4 5. BW Köln - HTC SW Neuss 3:3 6. HTC SW Neuss - Großflottbeker THGC 2:2 7. Club Raffelberg - HTC SW Neuss 3:3 8. HTC SW Neuss - Gladbacher HTC 1:1

Denn trotz guter Einschussgelegenheiten – „und davon hatte Gladbach wirklich einige“, gab HTC-Trainer Matthias Gräber zu“ – schien der starke Konstantin Hayner im Neusser Gehäuse für den GHTC an diesem verregneten Nachmittag nicht zu bezwingen zu sein. Gleich ob bei insgesamt vier Strafecken (keine für Neuss), die erste bereits in der achten Minute, oder direkt aus dem Spiel heraus, der Ball wollte einfach nicht ins Netz. Das fand natürlich auch Klatt „unfassbar unglücklich.“ Sein Resumee: „Insgesamt kann ich mit den 60 Minuten zufrieden sein. Wir machen ein gutes Spiel, sind lange kontrolliert und haben das Heft in der Hand. Leider versäumen wir es aber, einen zweiten oder sogar dritten Treffer nachzulegen, was dann sehr bitter bestraft wurde.“ Vorher durfte er mit seinen Jungs indes immerhin einmal jubeln. Nach einem Freischlag schnappte sich Dayaan Cassiem den Ball und drang in den Schusskreis ein, wo der ebenfalls für die südafrikanische Nationalmannschaft tätige Andrew Hobson ebenso entschlossen wie handlungsschnell zur allemal verdienten Führung abschloss (34.).

Und dabei blieb es, zum Glück für die allerdings auch diszipliniert verteidigenden Gastgeber, bis kurz vor Spielschluss. Sieben Sekunden vor dem Ende sprachen die angenehm unaufgeregt agierenden Schiedsrichter Gerret Lukas und Hendrik Völker (nur eine Gelbe Karte für Mustaphaa Cassiem wegen Foulspiels) dem HTC eine Freischlag zu. Gräber brachte für Hayner sofort einen zusätzlichen Feldspieler und Thore LangHeinrich das Spielgerät mit großer Wucht in den Gladbacher Schusskreis. Dort touchierte es den Schläger von Kapitän Jan Mausberg und erreichte irgendwie Samir Khelil. Dessen Abschluss per argentinischer Rückhand führte noch nicht zum Erfolg, doch den durch die Schoner von Alex gerutschten Ball drückte Matthis Schäfer in typischer Abstaubermanier zum Ausgleich über die Torlinie.

Damit entwickeln sich die Männer aus dem Jahnstadion allmählich zu „Last-Minute-Königen“, denn schon eine Woche zuvor hatten ihnen gegen Großflottbek weniger als zwei Minuten gereicht, um aus einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Unentschieden zu machen.