2. Hockey-Bundesliga Schwarz-Weiß Neuss liegt nach drei Spielen voll im Soll

Ein echter Wirkungstreffer. Im letzten Viertel kam vom Team aus der Kaiserstadt nichts mehr. Was der HTC, der in der Schlussphase mit Moritz Küster für Konstantin Hayner im Kasten spielte, anbot, war freilich auch keine Offenbarung. „Wir wirken vorne irgendwie gehemmt“, rätselte Busse. Erst in der 58. Minute drechselte Schäfer die Kugel im Nachklapp der vierten Strafecke im Stile eines Goalgetters über die Linie, was Busse ziemlich klasse fand. „Mathis steht immer gut. Dass wir so einen Typ im Team haben, ist ein echter Glücksfall.“ Kurz darauf erhöhte Tim Hirt nach der fünften Ecke tatsächlich noch auf 5:1. Und das stellte schließlich auch Busse zufrieden: „Aachen war nicht gut, aber auch so einen Gegner musst du erstmal 5:1 schlagen.“