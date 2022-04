Fußball-Landesliga : Holzheimer freuen sich über Neuzugänge

Malte Boermans, hier links im Trikot von SW Düsseldorf in Aktion, wechselt im Sommer zur Holzheimer SG. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH

Rhein-Kreis Noch ist die HSG in der Fußball-Landesliga nicht gesichert, doch vor der wichtigen Heimpartie gegen Reusrath geht der Blick auch Richtung Zukunft. Kapellen und Kleinenbroich treten in der Fremde an.

Auch wenn die Fußballsaison noch läuft und wichtige Entscheidungen ausstehen, laufen die Planungen für die nächste Spielzeit bei allen Vereinen auf Hochtouren. So kann etwa Landesligist Holzheimer SG vor der wichtigen Heimpartie gegen den SC Reusrath einen bedeutenden Transfer vermelden, ein weiterer neuer Spieler kann sogar schon in den kommenden Wochen eingreifen. Für den SC Kapellen geht es in Vohwinkel darum, den zweiten Tabellenplatz zu festigen und Kleinenbroich will bei Hildens Reserve seinen Aufwärtstrend bestätigen.

Holzheimer SG (7.) – SC Reusrath (9.). Es ist aber auch verflixt. Da gewinnt die HSG drei Spiele in Folge und arbeitet sich in der Tabelle in scheinbare sichere Gefilde vor, kassiert vor Ostern dann aber die erwartbare Niederlage gegen Primus MSV Düsseldorf und muss wieder sorgenvolle Blicke auf die mit fünf Plätzen üppig bestückte Abstiegszone nach unten werfen. „Das wird noch lange so gehen“, sagt HSG-Coach Hamid Derakhshan und meint mit Blick auf das sonntägliche Heimspiel gegen den SC Reusrath: „Das ist wieder ein Sechs-Punkte-Spiel, in dem wir den Gegner auf Distanz bringen können.“ Die Gäste landeten vor Ostern einen Big Point mit dem Heimsieg gegen den 1. FC Viersen und liegen nur noch drei Zähler hinter den Holzheimern. Ungern erinnert sich Derakhshan an das Hinspiel zurück, das unglücklich 2:3 verloren ging. Auch deswegen, so gesteht er ein, weil er Wechselfehler begangen habe und taktisch danebenlag. Klar, dass es dieses Mal besser laufen soll. Da kommt ein Stimmungsaufheller gerade recht, der allerdings noch ein Versprechen in die Zukunft ist. Die Holzheimer konnten Malte Boermans vom Ligakonkurrenten SW Düsseldorf überzeugen, sich ihnen ab Sommer anzuschließen. „Das ist für uns ein echter Mega-Transfer. Er gehört zu den besten Spielern in der Liga auf seiner Position“, schwärmt Derakhshan. Boermans ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der Torgefahr ausstrahlt. Gegen die HSG traf er in Hin- und Rückspiel. Für die laufende Saison gibt‘s aber auch noch mal frisches Blut. Der 18-jährige Japaner Hidetora Otani soll in absehbarer Zeit die Spielberechtigung erhalten und auf dem Flügel stürmen.

Info Das ist der Neue bei der Holzheimer SG Persönlich Malte Boermans ist am 27. Juli 196 geboren, also 25 Jahre alt. Er ist 1,72 Meter groß und 62 Kilogramm schwer. Jugend In der Jugend spielte er unter anderem bei Borussia Mönchengladbach, beim 1. FC Mönchengladbach sogar in der A-Jugend-Bundesliga. Senioren Seine erste Station bei den Erwachsenen war TuRa Düsseldorf, wo er bis 2018 38 Spiele in der Oberliga absolvierte. Danach wechselte er zu SW und stieg mit dem Team in die Landesliga auf.

FSV Vohwinkel (12.) – SC Kapellen (2.). Weil Trainer Björn Feldberg die Ostertage genutzt hat, um mit der Familie ein wenig Kraft zu tanken, war er beim Pokalfinale in Holzheim nicht dabei. Doch die knappe Niederlage trug er mit Fassung, zumal er im Vorfeld deutlich gemacht hatte, dass er von dem Termin am Ostermontag nicht allzu viel hielt. „Meine Meinung ist bekannt. Mit dem Erreichen des Niederrheinpokals haben wir unser Ziel erreicht, alles gut“, betont Feldberg. Das Pokalfinale hatte auch insofern etwas Gutes, als Can Yücel und Germanos Ioannidis nach langen Ausfallzeiten die Gelegenheit bekamen, auf hohem Niveau Wettkampfpraxis zu sammeln. Weil jetzt auch noch Simon Sasse nach längerem Corona-bedingten Ausfall und der zuletzt beruflich verhinderte Nils Mäker zurückkehren, entspannt sich die personelle Situation für das Auswärtsspiel in Vohwinkel wieder. Auch wenn Thomas Lavia weiterhin eine Rotsperre absitzen muss. Klar ist, dass der SCK jeden Mann gebrauchen kann, denn bei den abstiegsbedrohten Vohwinkelern erwartet Feldberg, starke Gegenwehr. „Zudem kann es auf dem engen Platz und mit den emotionalen Zuschauern hitzig werden“, erklärt Feldberg. Seinen Kollegen Marc Bach kennt er gut, er hat mit ihm zusammen die Trainer-B-Lizenz gemacht.