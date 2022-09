Fußball-Landesliga : Holzheim reist zum Überraschungsprimus

Die Holzheimer SG, hier beim 2:2 im Heimspiel gegen die SG Unterrath mit Joel Trotzki (2. v.l) und Jan Rakow (r.), hat einen guten Saisonstart erwischt. Foto: Andreas Woitschützke

Holzheim Die Landesliga-Fußballer der Holzheimer SG haben einen guten Saisonstart erwischt, der Rather SV trotz eines großen Umbruchs im Sommer einen noch viel besseren. Am Sonntag treffen beide Teams am fünften Spieltag aufeinander.

Von David Beineke

Die bisherige Bilanz der Holzheimer SG in der neuen Saison der Fußball-Landesliga kann sich wahrlich sehen lassen. Aus vier Spielen brachte sie bislang zwei Siege und zwei Unentschieden ein. Damit ist die HSG eines von nur noch drei Teams, die noch nicht verloren haben. Zu diesem erlauchten Kreis gehört auch der Rather SV, der aber aus dem Trio noch deutlich herausragt. Denn er stellt die einzige Mannschaft, die vier Siege eingefahren hat und bei 11:0 Toren alleine noch ohne Gegentreffer dasteht. Es lässt sich also ohne Übertreibung von einem Topspiel sprechen, wenn die HSG am Sonntag beim Überraschungsprimus vorstellig wird.

Überraschungsprimus deshalb, weil die Truppe aus dem Düsseldorfer Nordosten niemand so wirklich auf dem Zettel hatte, als es um die Benennung der Aufstiegsfavoriten ging. Und das aus gutem Grund. Schließlich blieb beim RSV nach Platz sechs in der zurückliegenden Saison im Sommer so gut wie kein Stein auf dem anderen. Der aus Solingen gekommenen Trainer Deniz Aktag übernahm nach dem Verbleib von nur vier Spielern aus dem alten Kader die sicher nicht leichte Aufgabe, einen neuen Kader zusammenzustellen. Das Fußballportal FuPa weist 17 Neuzugänge aus. In Christos Pappas und Dustin Orlean landeten zwei ehemalige Rather übrigens in Holzheim. Angesichts einer so enormen Fluktuation ist es erstaunlich, wie gut die RSV-Mannschaft schon harmoniert. Zumal nicht nur etliche Hochkaräter mit viel Erfahrung verpflichtet wurden, es sind auch viele junge Spieler dabei, die in den ersten Partien viel Spielzeit bekamen.

Info André Dammer nicht mehr Trainer in Gladbach Trennung Der 3:0-Erfolg der Holzheimer SG beim 1. FC Mönchengladbach hatte unter der Woche Konsequenzen. Der Oberliga-Absteiger trennte sich nach vier Niederlagen mit 0:19 Toren von André Dammer, der vorige Saison noch den VfB Korschenbroich in der Kreisliga A zum Klassenverbleib geführt hatte. Nachfolger Bis auf Weiteres ist der bisherige Co-Trainer Klaus Hammann auf den Cheftrainerposten gerückt. Bei seinem Debüt unterlagen die Gladbacher am Mittwoch im Kreispokal mit 3:6 beim Ligakonkurrenten Victoria Mennrath.

„Rath ist momentan die Überraschung der Liga. Die Mannschaft hat wirklich beachtlich schnell zusammengefunden“, sagt HSG-Coach Hamid Derakhshan. Die bisherigen RSV-Gegner Unterrath, Hilden II sowie die beiden Oberliga-Absteiger Mönchengladbach und SC West waren wahrlich keine Laufkundschaft. Was die Düsseldorfer aktuell so stark macht, haben die Holzheimer in ihren bisherigen Spielbeobachtungen des Gegners herausgefunden. Der RSV legt eine hohe Intensität an den Tag und setzt seine Gegner intensiv unter Druck. So gelingt es, hinten kaum etwas zuzulassen, sich vorne aber immer wieder Chancen zu erspielen. „Dabei hilft die individuelle Stärke und ein toller Teamgeist, der sich offenbar in so kurzer Zeit entwickelt hat“, betont Hamid Derakhshan.