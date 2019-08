Fußball : Holzheim verliert trotz aller Probleme nicht die Zuversicht

Holzheim In St. Tönis fehlen der HSG unverzichtbare Stammspieler.

Es ist noch gar nicht lange her, da befanden sich die Holzheimer SG und Teutonia St. Tönis auf Augenhöhe: In der Bezirksliga-Saison 2017/18 belegten die beiden Klubs am Ende mit jeweils 82 Punkten die Plätze eins und zwei. St. Tönis (vier Tore mehr geschossen) stieg als Meister direkt auf, Holzheim folgte nach zwei Relegationsspielen gegen Eller 04.

Wenn sich die Kontrahenten am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) auf der Jahn-Sportanlage in Tönisvorst in der Landesliga gegenüberstehen, sind die Kräfteverhältnisse geklärt: Vermochte die HSG auch in der vergangenen Saison in den direkten Duellen noch prächtig mitzuhalten – 5:1-Sieg im Hinspiel, 4:4 (nach 0:3- und 2:4-Rückstand) im Rückspiel –, so scheint St. Tönis in der gerade angelaufenen Spielzeit endgültig enteilt. Die mit Edelfußballern wie Burhan Sahin, Brian Drubel und Kevin Breuer gespickte Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati (Ex-Profi von Borussia Mönchengladbach) zählt zu den Top-Aspiranten auf den Aufstieg, die nach vier Partien noch sieglose HSG wieder zu den heißen Abstiegskandidaten. Und trotzdem geht Trainer Guido van Schewick mutig voran: „Klar, St. Tönis ist sehr gut besetzt, aber wir fahren dahin, um etwas mitzunehmen.“ Dass die mit drei Siegen gestarteten Gastgeber verwundbar sind, zeigte die Begegnung am vergangenen Sonntag in Sonsbeck, die ohne Sahin (Urlaub) mit 0:3 verloren ging.