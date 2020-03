Fußball : Holzheimer SG unterliegt in Unterzahl

Rhein-Kreis Fußball-Landesligist SC Kapellen bleibt im neuen Jahr auch unter Trainer Juppi Schmitz weiter punkt- und torlos.

SGE Bedburg-Hau - SC Kapellen 2:0 (0:0). Trotz der dritten Ligapleite des SCK in Folge wollte Schmitz sein Debüt nicht als totalen Fehlschlag verbuchen. „Klar, wir haben verloren, aber gute Ansätze waren zu erkennen. Wir sind die kompletten 90 Minuten als Mannschaft aufgetreten – genau das wollte ich sehen.“ Bei scheußlichem Wetter am Freitagabend in Kleve vertrauten die Gastgeber, die in der Tabelle nun sogar an Kapellen vorbeigezogen sind, auf die schon beim 3:1-Sieg im Hinspiel erfolgreiche Taktik. Schmitz: „Der Gegner hat nur mit langen Bällen agiert und auf unsere Fehler gewartet.“ Die kamen: Das 0:1 durch Robin Deckers in der siebten Minute sei aus einem Konter entstanden, bemängelte Schmitz, das entscheidende 0:2 (77.) durch den gerade eingewechselten Nicolas Rode das Ergebnis eines Stellungsfehlers in der Verteidigung gewesen. Die in diesem Jahr in der Meisterschaft noch torlosen Gäste (0:7) taten sich dagegen schwer oder hatten einfach Pech. So traf Maik Ferber kurz nach Beginn der zweiten Hälfte nur die Latte (46.). Yannick Joosten verfehlte zweimal per Kopf, Marc Paul wurde kurz vor dem Abschluss noch geblockt. „Wir haben nach der Pause mit dem Wind im Rücken viel Druck gemacht, uns fehlt aber im Moment einfach das Quäntchen Glück“, stellte Schmitz enttäuscht fest. Sein Fazit: „Spielerisch war das schon gut, der Gegner war jedoch zu oft den entscheidenden Schritt schneller.